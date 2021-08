Parma. Maresca: "Favoriti? Noi non ci nascondiamo come fanno altri"

Mister Enzo Maresca, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno dei ducali previsto per domani sera al "Tardini" contro il Benevento di Fabio Caserta. Queste le parole del tecnico parmigiano:

"È stata una settimana nella quale i ragazzi hanno lavorato molto bene, credo ci siano le sensazioni giuste per una gara importante: parliamo di due squadre che erano entrambe lo scorso anno in Serie A. Il mercato? È un discorso che vale per qualsiasi squadra ed allenatore, sappiamo che finché c’è il mercato aperto ci sono delle dinamiche, può succedere di tutto sia in entrata che in uscita. Sono arrivati giocatori nuovi, è sempre un peccato lavorare dal primo giorno con dei giocatori che alla fine devono andare via, ma sono dinamiche di mercato che purtroppo non possiamo controllare, soprattutto quelle in uscita, in entrata siamo noi che decidiamo e lì dipendiamo da noi”.

“Sono sempre del parere che manchi tanto, anche quando hai belle sensazioni si può sempre migliorare. Dobbiamo sempre pensare che migliorare tantissimo si può, dobbiamo crescere. Nell’ultima partita soprattutto a tratti nel primo tempo abbiamo fatto meglio rispetto all’altra gara ufficiale, l’idea nostra è quella di fare diventare parte del primo tempo prima 45 minuti, poi 60, 70 e così via. Al momento andiamo a tratti, continuiamo a crescere per avere equilibrio per l’intera gara“.

“Abbiamo oggi la rifinitura, Gagliolo in questo momento è un nostro giocatore e lo prenderemo in considerazione. Inglese sta meglio, in settimana si è allenato bene con noi, fa parte di quei giocatori come Mihaila che fino ad oggi non abbiamo praticamente avuto, sono giocatori per noi importanti ma che hanno bisogno di tempo per recuperare, li porteremo in condizione per tirare fuori il meglio da loro”.

“Sono contento per noi ma anche per i tifosi stessi che tornano allo stadio, per il tifoso andare allo stadio è un piacere. I ragazzi stanno lavorando al 100%, ci stiamo avvicinando al momento in cui sia il tifoso che la squadra e tutti quanti in generale si meritano di cominciare a vincere le gare, ho la sensazione che siamo vicini e mi auguro che domani possa essere una bella giornata sia per i tifosi che tornano e anche per poter celebrare una vittoria”.

“Il Benevento è una delle retrocesse, è una squadra forte. Ha quasi tutta la squadra dell’anno scorso. Qualsiasi società parla di un Parma come unica favorita forse perché a differenza degli altri non ci nascondiamo, ma non credo che il Benevento sia costruito per non andare su, così come Monza, Brescia o Cremonese. Il Benevento lotterà per andare su fino alla fine, assieme a noi ed altre squadre. Dopo il 31 agosto sarà tutto più chiaro, non ci sarà più il mercato, per noi e per i ragazzi sarà una situazione più confortevole. Fino a quando il mercato c’è può succedere di tutto, è un peccato che ci siano giocatori che domani possono giocare e poi debbano muoversi”.

“Dopo la sosta, per una questione di condizione fisica, sarà una situazione per noi forse più facile da gestire, ci sono giocatori che stanno recuperando o che hanno recuperato ma non sono ancora in condizione. Con la gara di domani e le due settimane di lavoro che avremo, dopo la sosta li avremo tutti in condizione e a mio avviso cambierà un po’ il discorso. Le prime due partite sono un po’ diverse, arrivano col mercato aperto e dopo il ritiro, ma sono gare dove i punti valgono allo stesso modo. Arriveremo in condizione con il passare dei giorni e ho la sensazione che siamo vicini a quel click che ci può dare ciò di cui abbiamo bisogno”.

“Abbiamo concesso abbastanza a Frosinone, soprattutto nel secondo tempo, non tanto in occasioni, ma parlo di campo. Il campo lo concedi per diversi motivi, ci siamo abbassati per la condizione di alcuni che non era il massimo. Le ripartenze le abbiamo concesse, ma oggigiorno il calcio è fatto di ripartenze soprattutto se vuoi proporre. Se aspetti non ne concedi. Vazquez è uno di quelli che conosco meglio, quello visto a Frosinone è ancora al 50%, sta arrivando alla condizione migliore, come anche Tutino e Schiattarella”.