Clamoroso 4-4 tra Paganese e Messina: fuochi d'artificio in Serie C

Una partita vietata ai deboli di cuore: Paganese-Messina regala spettacolo, la Serie C parte come meglio non poteva.

La gara si sblocca al decimo quando Russo aggancia la palla, dribbla un avversario in area e infila il portiere. Pareggia la Paganese con un tiro preciso di Castaldo. Gli azzurrostellati falliscono poi un rigore con Diop. Al 42esimo invece il Messina non sbaglia dagli 11 metri: Balde spiazza il portiere e riporta il Messina avanti.

Nel secondo tempo parte fortissimo il Messina che segna due gol in rapida successione con Morelli e Simonetti.

La gara sembra ormai finita ma poi inizia la clamorosa remuntada. Al 66esimo Murolo segna il gol del 2 a 4. Al 90esimo Piovaccari di testa segna il gol della speranza, poi è Castaldo al 95esimo a far impazzire il Torre e fissa il risultato sul 4 a 4.

