Monterosi-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo, le formazioni di Monterosi Tuscia e Foggia, nel match valevole per la prima giornata del girone C del campionato di Serie C.

Esordio in campionato per i rossoneri di Zdenek Zeman, che arrivano bene dopo la vittoria inflitta alla Paganese in Coppa per 2-0.

Queste le formazioni ufficiali:

MONTEROSI: in attesa di comunicazione.

FOGGIA: Alastra, Nicoletti, Maselli, Sciacca, Girasole, Rocca, Petermann, Martino, Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman