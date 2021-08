Taranto, ufficiale l'arrivo di Antonino

Il Taranto ufficializza l'arrivo del portiere Vittorio Antonino, classe 1998, pronto a mettersi a disposizione di mister Giuseppe Laterza. L'estremo difensore ha già indossato la casacca rossoblù, nel 2018, in Serie D. Adesso, Antonino giocherà in Serie C, motivo in più per mettere in mostra le sue qualità.

Una categoria che ha già assaggiato più volte, considerando anche le sue esperienze in Serie B. Antonino, infatti, ha indossato le maglie di Virtus Lanciano (Primavera),Pescara, Pro Piacenza, Monopoli e Grosseto. Alla vigilia della prima giornata casalinga del campionato contro la Turris, il tecnico Laterza aggiunge un tassello in più alla sua rosa, per affrontare al meglio un campionato tanto importante quanto ostico.