Taranto-Turris, Laterza: "C'è tanta voglia e determinazione"

E' il giorno di Taranto-Turris, i rossoblù ritornano a sentire il sapore della Serie C, dopo una lunga assenza e vorranno cominciare alla grande. Il tecnico Giuseppe Laterza ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di vigilia. L'entusiasmo deve rappresentare il centro di tutto, senza quest'ultimo fattore, tutto diventa più difficile. "Ho voglia di iniziare, nell'ultimo mese abbiamo lavorato bene, c'è voglia e determinazione, la squadra è pronta e vogliosa di scendere in campo", ha sottolineato l'allenatore ionico.

Per quanto riguarda l'avversario, la Turris: "E' una squadra costruita bene, con ottime qualità in avanti, buona struttura dietro e molto dinamica. Sarà una squadra difficile da affrontare, sono migliorati tanto e hanno fatto un buon mercato. Non sono solo Santaniello e Leonetti". La rosa del Taranto 2021-2022 è molto cambiata rispetto a quella della passata stagione, reduce dall'impresa promozione, dopo un anno da ricordare. Come ha evidenziato Laterza, le due rose hanno caratteristiche diverse, ma hanno in comune la voglia e la determinazione di voler disputare un grande campionato. Il Taranto ha aggiunto qualità con Longo e Giovinco, la voglia di costruire qualcosa di grande c'è, adesso la parola passa al campo.

Certamente, la prima gara sarà insidiosa, perchè molti automatismi non sono assodati del tutto, la preparazione atletica potrebbe incidere nell'arco dei 90' ma il fattore che non deve mai mancare deve essere la concentrazione. Taranto-Turris, allo stadio Erasmo Iacovone, dunque è l'inizio di questa nuova avventura dei rossoblù nel campionato di Serie C.