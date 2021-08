Coppa Eccellenza, brillano Stresa e Borgaro

Parte ufficialmente la stagione per le squadre di Eccellenza che si trovano, nell'ultimo weekend di agosto, ad affrontare il primo turno di Coppa Piemonte valevole per la gara d'andata, gustoso antipasto di quanto avverrà da qui a quindici giorni con la partenza del campionato del girone A. Come da tradizione le formazioni del girone A si affrontano tra di loro ed è l'occasione per tracciare un primo bilancio delle forze in campo, che fin qui si son potute valutare solamente sulla carta e assistendo alle prime amichevoli pre-campionato.

Tre squadre emergono sulle altre, collezionando successi altisonanti in trasferta che mettono in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa: Stresa, Biellese e Borgaro. I borromaici di Rotolo giocano in anticipo serale al sabato infliggendo una pesante "manita" al Verbania, uno 0-5 che al "Pedroli" faticheranno a dimenticare. La squadra di Porcu è apparsa sempre in balia degli avversari che hanno chiuso la prima frazione avanti di tre reti in cui spicca la doppietta del neo arrivato Mancuso; nella ripresa sono di Perini e Secci le marcature che arrotondano un risultato aperto in avvio di gara dal giovane Famà.

I "lanieri" di Rizzo rispondono nell'assolato pomeriggio di Venaria Reale, superando i torinesi per 3-0 (Naamad, Panatti dal dischetto e sigillo finale del "figliol prodigo" Canton) mentre sono quattro le reti messe a referto dal Borgaro sul campo de La Pianese, che addolcisce la pillola con la rete della bandiera che nel finale fissa il risultato sull'1-4, con Tindo protagonista e autore di una doppietta nelle fila gialloblu. Vittoria convincente anche per l'Aygreville che nella prima gara stagionale (alle 18 di sabato) regola senza sussulti la Pro Eureka (4-1).

La domenica pomeriggio consegna all'archivio anche il rotondo successo del Borgovercelli, che si impone per 3-0 sul Le Grange Trino con il figlio d'arte Jacopo Zenga autore della sua prima doppietta stagionale, e i successi in trasferta di Accademia Borgomanero sul campo della Dufour Varallo (2-3 in cui brilla la stella del sempre più convincente Puskaric) e Settimo che si impone (1-2) sulla Fulgor Valdengo. Unico pareggio di giornata quello del "Fortina e Zanolli" dove l'Oleggio, pur in superiorità numerica per oltre un tempo, non riesce ad andare oltre l'1-1 in rimonta con il quadrato Città di Baveno.

Primo turno di Coppa, i risultati delle gare d'andata del girone A