Solo 0-0 al Razza Il Picerno impatta in dieci contro la Vibonese

Il ritorno in C comincia con un punto strappato a Vibo Valentia. Il Picerno, in dieci dal 19' della ripresa per l'espulsione di Dettori (doppio giallo), riesce a resistere fino all'ultimo contro la Vibonese e ad uscire con un pari all'esordio in campionato. Nel primo tempo Vibonese pericolosa con Spina che sfiora l'incrocio dei pali e Picerno che risponde con De Ciancio che manda oltre la traversa. Nella seconda frazione capitan Pitarresi manca di un nulla la porta su punizione, mentre i padroni di casa vedono annullarsi due gol: fuorigioco di Spina e spinta di Grillo su Vanacore. La Vibonese ci riprova con Spina che lambisce il palo e i melandrini nel finale vanno al tiro con D'Angelo bloccato da Mengoni.

VIBONESE 0

PICERNO 0

VIBONESE (4-2-3-1): Mengoni; Ciotti, Polidori, Risaliti, Mahrous; Cattaneo (34' st Persano), Gelonese (34' st Basso); Grillo (34' st Senesi), Spina, Tumbarello (41' st Bellini); La Ragione (17' st Ngom). A disp: Marson, Alvaro, Falla, Mauceri, Cigagna, Fomov. Allenatore: D’Agostino.

PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Ferrani, Garcia (27' st De Franco), Vanacore, Guerra; Dettori, Pitarresi, De Ciancio; D'Angelo, Vivacqua (27' st Coratella), Terranova (20' st Esposito). A disp.: Summa, Allegretto, De Cristofaro, Alcides Dias, Stasi, Carrà, Viviani, Setola. Allenatore: Palo.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1 (Cerilli-Tempestilli).

NOTE: Espulso al 19′ st Dettori (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: Garcia, Dettori e D'Angelo (P); La Ragione e Tumbarello (V). Recupero: pt 1'; st 5'. Corner: 5-2 per il Picerno.