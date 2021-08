Sassuolo-Sampdoria 0-0, le due squadre non si fanno male

Tornano i tifosi al Mapei Stadium dopo un anno e mezzo, arriva la Sampdoria di D’Aversa alla ricerca dei primi punti stagionali dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan. Il Sassuolo ha ben cominciato grazie alla vittoria al Bentegodi contro il Verona nonostante debba ancora fare a meno di Domenico Berardi per un problema fisico.

Cronaca. Il primo tempo si gioca su ritmi non altissimi nonostante la temperatura gradevole di Reggio Emilia, 26°. La prima occasione da gol arriva al minuto 4’ quando Djuricic scalda i guantoni di Audero. La Samp risponde con un tiro alto di Damsgaard, unico a cercare la giocata negli ospiti. Alla mezz’ora Maxime Lopez stoppa male un pallone al limite dell’area e la conclusione seguente è imprecisa. Le due squadre vanno cosi al riposo sul risultato di 0-0.

Ad inizio ripresa arriva subito una colossale palla gol per il Sassuolo. Clamoroso errore di Colley che sbaglia un retropassaggio servendo Caputo, che da solo davanti ad Audero cerca il pallonetto senza però trovare la porta. Al 58’ tiro improvviso di Boga da fuori area, Audero mette in corner. Pochi minuti dopo è Boga a seminare il panico nella difesa dei doriani, nulla di fatto. Mister Dionisi mette dentro Defrel e Scamacca per aumentare il peso offensivo dei suoi, ma nonostante un secondo tempo in cui si è visto solo il Sassuolo in campo il risultato non si schioda dallo 0-0. Un punto a testa che sta stretto ai neroverdi per quanto prodotto durante la gara.