Parma-Benevento 1-0: Mihaila beffa i giallorossi all'ultimo secondo

Il Benevento viene beffato al "Tardini" dal Parma che, dopo un match in pieno equilibrio, sigla il gol della vittoria all'ultimo soffio di partita: al 7' di recupero è MIhaila a mettere la firma sull'1-0 finale.

Maresca e Caserta confermano i rispettivi attacchi visti nella prima giornata di campionato. Nel Benevento c'è anche Lapadula che parte dalla panchina non avendo ancora raggiunto la forma partita.

Il Parma comincia all'attacco e al 9' sfiora il gol con Brunetta che si produce in una azione personale, si porta palla sul destro e calcia in porta non centrando il bersaglio. Al quarto d'ora replica il Benevento che costringe Buffon a due interventi ravvicinati: prima l'ex portiere della Nazionale respinge un tiro di Calò e poi, sempre su assist di Calò, una conclusione di Improta. 10' dopo Brunetta, direttamente da calcio di punizione dal limite, mette di pochissimo a lato. Al 32' viene annullata una rete a Schiattarella, ex della partita, per posizione di fuorigioco di Tutino. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa i ritmi calano ma è il Benevento a provarci per primo. Al 57' e al 58' ci prova per due volte Sau: prima la punta sarda tenta il tiro dal limite con palla di poco alta; poi ci prova di testa, su assist di Foulon, ma anche questa volta il bersaglio viene mancato di poco. Un minuto dopo replica la squadra di Maresca con Man che prova l'azione personale ma il suo sinistro è facile preda di Paleari. Al 76' ci prova Inglese, subentrato a gara in corso, ma Paleari c'è. La partita pare avviarsi verso la conclusione a reti bianche ma al 97' Mihaila si infila tra Barbba e Foulon su un lancio dalle retrovie e fa secco l'estremo difensore giallorosso siglando la rete dell'1-0 finale.

IL TABELLINO