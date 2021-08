Taranto-Turris, un punto all'esordio: 0 a 0 allo Iacovone

Un buon Taranto inizia con un pareggio il campionato di Serie C. Allo stadio Erasmo Iacovone fa visita la Turris, compagine ambiziosa che, dopo la salvezza nella passata stagione, ha l'obiettivo di centrare il playoff. I rossoblù, dall'altra, si presentano con una squadra completamente rivoluzionata dal mercato e con una sola meta da raggiungere, da qui sino alla fine: la salvezza.

Il Taranto si presenta organizzato e con un palleggio piuttosto fluido, creando diverse occasioni da goal. La prima ghiotta chance è firmata dalla Turris con Bordo, ma Chiorra riesce ad opporsi. Reagisce la compagine ionica con il suo capitano Marsili dai 25 metri. Passano diversi minuti, il Taranto spinge, alla ricerca della rete del vantaggio. Al 40' gli undici di Laterza ci vanno vicini: cross del capitano, palla che arriva sulla testa di Benassai che colpisce la traversa. Nel secondo tempo, la Turris aumenta la propria intensità di gioco e al 63', sempre Bordo impegna l'estremo difensore ionico, bravo a rispondere con una grande parata e mettere in corner. Al 71' entra Giovinco, Laterza vuole più vivacità in avanti. Pochi minuti dopo arriva il momento di Italeng. A sette minuti dalla fine, il neo acquisto in prestito dall'Atalanta, è protagonista di una buona combinazione con il Marsili e di un tiro che sfiora il palo. Al 91' sempre capitan Marsili fa tremare la Turris con una botta violentissima su punizione. Finisce con il punteggio di 0 a 0, tutto sommato ottimo inizio del Taranto.

Giuseppe Laterza, nella conferenza stampa di vigilia, aveva chiesto entusiasmo e determinazione. La squadra ha risposto alla grande raccogliendo un punto prezioso contro una squadra giunta in terra ionica per conquistare bottino pieno. Marsili e compagni hanno venduto cara la pelle, andando vicini a prendere l'intera posta in palio più volte. L'inizio promette bene, la speranza è che, questo Taranto, possa confermarsi giornata dopo giornata e raggiungere l'obiettivo della salvezza.