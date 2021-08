Pro Vercelli-Lecco 1-0, un rigore di Bunino la decide

Esordio vittorioso per la Pro Vercelli che con un rigore di Bunino nel finale batte uno a zero il Lecco conquistando la prima vittoria del campionato, per gli ospiti una beffa quando il nulla di fatto sembrava quasi in archivio.

La cronaca Il primo squillo è del Lecco con una conclusione di Iocolano bloccata da Tintori, la Pro risponde con Belardinelli che di testa non inquadra la porta, al 12’ lo stesso Belardinelli serve Bunino il cui tentativo è contrato dalla difesa, al 14’ enorme occasione per Rolando che servito da Bunino sbaglia un gol piuttosto semplice, Pissardo ringrazia e para. Il match prosegue senza troppi sussulti fino al 46’ quando Belardinelli con un destro al volo va vicinissimo al vantaggio per le bianche casacche, la sfera termina alta di un soffio.

Attorno all’ora di gioco viene annullato un gol alla Pro Vercelli per fuorigioco di Rolando, inizia la girandola dei cambi, Della Morte prende il posto di Rolando, Clemente di Crialese e Erradi di Emanuello, al 75’ errore di Tintori ma Kraja non ne approfitta e manda alto il pallonetto, sembra che lo zero a zero sia inevitabile quando all’87 Bunino sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene atterrato in area di rigore, penalty che lo stesso Bunino trasforma per i primi tre punti stagionali dei piemontesi.