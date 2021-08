Juve Stabia: mercoledì la presentazione ufficiale

La S.S. Juve Stabia è lieta di invitare i tifosi allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la presentazione ufficiale della rosa per la stagione 2021/2022 che si terrà mercoledì 1 settembre con inizio alle ore 19:30.

Si ricorda, inoltre, che per l’accesso allo stadio Romeo Menti, saranno aperti al pubblico il settore Tribuna Quisisana e Tribuna Monte Faito per il 50% della loro capienza. Per l’accesso all’impianto è OBBLIGATORIO essere in possesso del Green Pass (per chi non lo avesse, è possibile recuperarlo anche recandosi in Farmacia) o di un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti l’evento. Non sarà in nessun modo possibile poter accedere all’impianto senza il possesso del Green Pass o del tampone negativo.

Si invitano i tifosi ad anticipare l’ingresso all’impianto per evitare assembramenti.

Accesso gratuito.