Taranto, le dichiarazioni di Benassai e mister Laterza

In casa Taranto c'è un discreto ottimismo dopo il pareggio interno contro la Turris, compagine ostica da affrontare. Nel post partita, il nuovo acquisto Francesco Benassai ha dichiarato: "Siamo partiti bene, poi la Turris ha preso campo. Siamo ugualmente contenti e speriamo di fare sempre meglio". Sempre il difensore, secondo quanto riporta MondoRossoBlù.it, ha sottolineato: "Fisicamente stiamo bene, abbiamo avuto dei cali ma all'inizio è normale. Piano piano prendere la forma migliore".

Il tecnico Giuseppe Laterza aveva chiesto entusiasmo e determinazione: il gruppo ha risposto presente mettendo in campo voglia di raggiungere un punteggio positivo, giocando bene dinanzi ai propri tifosi. "Era la prima gara, una sfida difficile e, certamente, insidiosa. Abbiamo affrontato una squadra collaudata. Il pareggio è un risultato giusto, abbiamo avuto le nostre occasioni ma abbiamo anche sbagliato delle ripartenze. C'è tanto da migliorare, ma lo spirito è quello giusto".

Infine, parentesi per quanto riguarda il ritorno del pubblico: "E' stato emozionante vedere tanta gente allo stadio, è un buon punto di partenza per far capire ai ragazzi in che piazza sono". Il prossimo impegno è fissato per sabato 4 settembre contro il Campobasso, prima del match di cartello contro il Palermo tra le mura amiche dello Iacovone.