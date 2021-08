La sede di Autolinee Caivano ospiterà la biglietteria del Picerno

Continua la collaborazione tra Picerno e Autolinee Caivano, che ormai da sempre è al fianco della società. Sarà la sede di Autolinee Caivano, a Picerno in viale Gramsci, ad ospitare la biglietteria per acquistare i biglietti delle partite casalinghe della Leonessa. Per ogni occasione, tutte le comunicazioni verranno rese note sul sito www.azpicerno.it e sui canali social della società.

Ufficio Stampa Az Picerno