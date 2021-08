Ore frenetiche in casa Pro Vercelli in vista della fine del mercato, prima del rush finale da segnalare i tesseramenti della scorsa settimana dell’attaccante Christian Silenzi classe 1997 dal Cittanova Calcio e del centrocampista Giovanni Bruzzaniti che arriva in prestito dal Crotone dopo aver già vestito in passato la bianca casacca.