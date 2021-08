Regna il caos in Serie D Nel girone H dovrebbero esserci 20 squadre

Dovrebbe conoscersi al massimo entro domani la composizione dei gironi di Serie D. Ma allo stato attuale ci sono ancora delle indecisioni rispetto a quale criterio porre in essere per determinare la collocazione delle 168 squadre più le squadre in sovrannumero, ovvero Casertana, Novara, Sambenedettese e Carpi per un totale di 172 squadre. Il campionato comincerà il 19 settembre ma così non sembra dal momento che la Figc non si è ancora espressa sulle iscrizioni delle quattro citate. La Casertana ha vinto il ricorso al Tar per l'iscrizione in sovrannumero ma la Figc ha fatto ricorso. Stessa cosa per Carpi e Sambenedettese, per le quali non dovrebbe aversi risposta prima del 6 settembre. E dal momento che non si vuole iniziare con le fatidiche “X”, i tempi si allungheranno. Nel frattempo, da indiscrezioni, appare quasi scontato che il girone H comprenderà, come altri quattro, 20 squadre. Le pugliesi saranno 11 e ad esse si aggiungeranno due lucane su tre (Francavilla e Lavello, il Rotonda va nel gruppo I) più sette campane che non sono state ancora scelte.