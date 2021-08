Colpo finale di mercato del Picerno: c'è il si dell'attaccante Gerardi

2 stagioni in A, 10 in B e 9 in C. È la carriera, con circa 400 presenze tra i professionisti, di Federico Gerardi, da oggi nuovo calciatore del Picerno. Attaccante, classe 1987, elemento di assoluta esperienza e affidabilità, arriva in rossoblù dopo le ultime stagioni con Cavese, Gubbio, Rimini, Monopoli e Pordenone. La trattativa è stata portata a termine positivamente dal dg Greco. Il calciatore e già a disposizione del tecnico Palo.

Ufficio Stampa Az Picerno