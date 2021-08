Benevento. Lunedì amichevole al "Maradona" contro il Napoli

Una amichevole per preparare al meglio gli impegni casalinghi alla ripresa dei campionati: è questo l'intento di Napoli e Benevento che lunedì sera, alle ore 21, si affronteranno in amichevole al "Maradona".

L'occasione si è creata con la sosta dei tornei per le nazionali e la necessità di mettere, in questo inizio di stagione, la classica "benzina nelle gambe" non perdendo il ritmo gara. Il Napoli, alla ripresa, affronterà la Juventus mentre il Benevento se la vedrà con il Lecce dei tanti ex.