Serie B. Trattative chiuse: gli ultimi colpi piazzati

Il "fischio finale" della finestra estiva di calciomercato è fissato per le 20 di questa sera. Proseguono serrate le trattative, queste le ultime ufficialità:

Il Como prende in prestito dallo Spezia Luca Vignali, che può giocare sia da centrocampista che da difensore.

La Reggina, in prestito secco, prende Alessandro Cortinovis, centrocampista offensivo, dall'Atalanta. Sempre dall'Atalanta, Enrico Delprato passa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Parma. Sul jolly di difesa e centrocampo c'era stato anche il forte interesse del Benevento che poi ha preso Vogliacco.

Il Vicenza rinforza il centrocampo con Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001, che lo scorso anno ha vestito la maglia della Juventus U23 in Serie C. Il nazionale U21 arriva con la formula del prestito.

Colpo in attacco per il Monza di Berlusconi e Galliani: dal Genoa sbarca in Brianza Andrea Favilli con la formula e prestito.

Nella serata di ieri era arrivata l'ufficialità per il passaggio di Matteo Ricci, centrocampista lo scorso anno in forza allo Spezia e ora svincolato, al Frosinone.

Il Cosenza ha rinforzato il pacchetto arretrato con Djavan Anderson, che arriva in prestito dalla Lazio. I lupi calabresi prelevano anche Julian Kristofersen a titolo temporaneo dalla Salernitana. Il centrocampo rossoblù potrà contare anche su Luca Palmiero: il centrocampista del Napoli arriva in prestito. In attacco le forze fresche arrivano dall'Empoli e portano il nome di Roberto Pirrello.

Doppia entrata per la Spal dall'Empoli: arrivano a Ferrara Kevin Piscopo, attaccante, e Giovanni Crociata, centrocampista. Per entrambe la formula è quella del prestito. Farà il percorso inverso Federico Di Francesco che passa al club del presidente Corsi in prestito con diritto di riscatto.

Colpo in mediana anche per il Perugia: gli umbri si assicurano, in prestito dal Torino, il talentuoso Jacopo Segre. Vestirà biancorosso anche Ryder Matos che arriva dall'Udinese a titolo definitivo.

Tre acquisti in prestito anche per la Cremonese: dalla Juventus arriva il centrocampista Nicolò Fagioli, dal Sassuolo è stato prelevato il difensore Andrea Meroni ed infine, dal Napoli, torna a vestire grigiorosso Gianluca Gaetano.

L'Ascoli prende in prestito annuale dal Venezia il difensore Gian Filippo Felicioli.

Dopo l'esonero di Massimo Paci, il nuovo allenatore del Pordenone è Massimo Rastelli.

Il Parma si assicura le prestazioni del difensore brasiliano Danilo che era svincolato dopo gli ultimi anni con il Bologna.

Il Frosinone ha prelevato dalla Lazio, Tiago Matias Casasola, difensore, e Emanuele Pio Cicerelli, centrocampista, entrambe in prestito.

Il Perugia ha preso in prestito dalla Spal il centrocampista Alessandro Murgia mentre fa il percorso inverso, con la stessa formula, l'attaccante Federico Melchiorri.

Il LR Vicenza acquista a titolo definitivo Anthony Taugourdeau dal Venezia, compagine con la quale nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie A.

Un arrivo e una partenza per il Crotone: arriva, con la formula del prestito, in Calabria l'esterno d'attacco Bryan Oddei dal Sassuolo mentre lascia gli "squali" a titolo definitivo, Luca Marrone, difensore.

*In aggiornamento