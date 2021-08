Il Picerno chiude con il botto: Reginaldo Ceduti due under in D

Importante colpo di mercato messo a segno dal Picerno, con il Direttore Generale Vincenzo Greco che è riuscito a chiudere positivamente la trattativa che porta Reginaldo Ferreira da Silva a vestire la maglia della Leonessa. Una importante operazione portata a termine su un calciatore richiesto da club importanti tra i Professionisti.

Sei stagioni in A con Treviso, Siena, Fiorentina e Parma, altre quattro in B con Pro Vercelli, Parma, Siena e Treviso, conta anche sette campionati di Serie C. In ultimo, ha indossato la maglia della Reggina (vincendo il campionato di C) e del Catania. 452 presenze e 75 reti nelle dalla A alla C, è un calciatore di grande esperienza e affidabilità su cui potrà contare mister Antonio Palo.

A titolo temporaneo sono stati ceduti Andrea Santarcangelo, attaccante classe 2003, al Casarano, e Rocco Leone, centrocampista classe 2003, al Rotonda.