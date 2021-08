Benevento. Brignola torna a vestire giallorosso: i dettagli

Enrico Brignola torna a vestire la maglia del Benevento, squadra che lo aveva lanciato sul palcoscenico del grande calcio con Roberto De Zerbi in panchina nel primo anno in cui la società sannita disputò la Serie A.

Dopo la positiva stagione in giallorosso, chiusa con 18 presenze e 3 gol, l'esterno nativo di Telese seguì De Zerbi al Sassuolo non avendo molto spazio. Poi i prestiti al Livorno, alla Spal e al Frosinone fino al nuovo approdo nel Sannio in prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato della società sannita:

Il Benevento Calcio rende noto di aver raggiunto l’intesa con la società Sassuolo Calcio, per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del calciatore sannita Enrico Brignola. L’attaccante classe ’99, prodotto del viviaio del Benevento, ritorna quindi nel sannio, dove aveva collezionato con la maglia giallorossa 18 presenze 3 gol e 2 assist nel campionato di Serie A nella stagione 2017/2018, dopo le esperienze con le maglie di Sassuolo, Livorno, Spal e Frosinone. Bentornato a casa Enrico.