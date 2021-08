Salernitana: mercato chiuso con 16 acquisti

Terminata la sessione estiva di calciomercato: per la Salernitana ben 16 operazioni in entrata. Sfumata all'ultimo la trattativa per Gerson Rodrigues dalla Dinamo Kiev.

Quattro gli acquisti ufficializzati oggi: Vergani, Delli Carri, Ranieri e Gagliolo.

TUTTI GLI ACQUISTI DELLA SALERNITANA

Simy, Zortea, Obi, Strandberg, Ruggeri, Gagliolo, Jaroszinsky, Kechrida, Coulibaly M., Bonazzoli, Coulibaly L., Delli Carri, Fiorillo, Ranieri, Kastanos. Vergani.