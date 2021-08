Benevento. Radovanovic saltato per problemi sulla buonuscita

Genoa e Benevento erano d'accordo per il passaggio di Ivan Radovanovic dai rossoblù ai giallorossi ma, alla fine, il matrimonio non si è celebrato. A mancare, in questo caso, è stata la volontà del calciatore.

Riavvolgiamo il nastro di qualche ora: il D.s. Foggia aveva raggiunto l'accordo con la società del presidente Preziosi e per concludere l'affare mancava solo la firma sul contratto da parte del calciatore serbo. Una firma che, però, non è mai arrivata perché il centrocampista e la società ligure, a quanto trapela, non hanno raggiunto l'accordo sulla buonuscita.

A questo punto il Benevento, se vorrà mettere a disposizione di mister Caserta un ulteriore elemento in mediana, dovrà guardarsi in giro tra gli svincolati il cui mercato è ancora aperto.