Serie C/C, giudice sportivo: due squalificati, maxi multa al Taranto

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA

€ 5.000,00 TARANTO perché‚ soggetti non tesserati ma riferibili alla stessa società si trovavano nell'area antistante gli spogliatoi e nel recinto di gioco, senza legittimazione al riguardo. I predetti soggetti non si allontanavano dai luoghi in cui non erano autorizzati ad accedere, nonostante gli inviti loro formulati dai rappresentanti della Procura Federale e dal delegato di Lega (r.proc. fed. r.c.c.). Si dispone la trasmissione alla Procura Federale del rapporto del Commissario di Campo della Lega Pro per eventuale seguito di competenza.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALO ANTONIO (PICERNO) per aver pronunciato ripetutamente un'espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S.

D AGOSTINO GAETANO (VIBONESE) per aver pronunciato un'espressione blasfema al termine della gara; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCUCCI ANDREA (LATINA)

DETTORI FRANCESCO (PICERNO)