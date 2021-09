Benevento. Foggia: "Per tenere i big abbiamo rinunciato ad offerte"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, intervistato dai colleghi di Radio Kiss Kiss, ha parlato della finestra di mercato appena chiusa e di altri temi legati al campionato dei giallorossi.

MERCATO - Senza siamo più tranquilli e possiamo pensare solo al campo. Molti big sono rimasti per non intaccare l'ossatura. Il merito è del presidente Vigorito che ha rinunciato anche a qualche offerta importante.

AMICHEVOLE COL NAPOLI - Il Napoli avrà un ruolo importante in Serie A. Non ha venduto nessuno, ha preso un allenatore non solo bravo ma anche felicissimo di essere arrivato all'ombra del Vesuvio e saranno protagonisti. Spero che anche dopo l'amichevole di lunedì prossimo le nostre società possano sviluppare una collaborazione per il futuro. I rapporti sono ottimi anche tra i presidenti.

SERIE B - La B di quest'anno presenta al via squadre blasonate e penso sarà una delle più belle dell'ultimo decennio. Inoltre ci sono giovani calciatori molto forti che si metteranno in mostra e dei quali sentiremo parlare anche in futuro.

OBIETTIVI – La nostra è una squadra forte ma, come sempre, sarà il campo ad emettere i verdetti. Noi vogliamo recitare un ruolo da protagonisti ma sarà il campionato stesso a dire cosa meriteremo.