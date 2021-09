Altri 4 movimenti di mercato per la Pro Vercelli

Si è chiuso ieri il mercato per quanto riguarda la sessione estiva e la Pro Vercelli non è stata a guardare definendo nelle ultime ore 4 movimenti, 2 in entrata e 2 in uscita:

Arrivano…

Mattia Vitale centrocampista classe 1997 a titolo definitivo dal Frosinone.

Leonardo Gatto esterno classe 1992 a titolo definitivo dalla Triestina, terza esperienza a Vercelli per lui.

Partono….

Gioacchino Catania attaccante classe 2003 ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria.

Ilario Iotti in prestito alla Triestina, era arrivato a luglio dalla Fermana.