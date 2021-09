Francesco Totti presenta le maglie Umbro della Totti Soccer School

Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi svelano le nuove maglie, griffate Umbro Italia, della Totti Soccer School. Le maglie in tessuto mesh con trattamento cool dry, traspirante e antiodore, stampa in sublimatico effetto degradè con logo Umbro stampato in alta definizione e logo TSC stampato in 3D.

La maglia home, amaranto sfumata in basso sul blu, e la away, light grey con bordi sempre amaranto. Sul retro, sotto il collo, la firma della leggenda, Francesco Totti, e il 10, uno status più che un numero di maglia. Presentato, inoltre, tutto il kit di rappresentanza Umbro per la Totti Soccer School.

Maria Grazia Fortunato, co-fondatrice della NewAge, l’azienda pugliese che ha riportato il marchio Umbro in Italia dice: “E' per noi un onore essere lo sponsor tecnico della Totti Soccer School, una scuola calcio moderna, ispirata a uno dei più grandi calciatori italiani di sempre, un'accademia in cui i valori dello sport e la tecnica calcistica sono sullo stesso piano, cosa imprescindibile per Umbro, un brand fortemente ancorato alla concezione del calcio come sport puro, gioioso, democratico. Tra i nostri obiettivi c’è quello di raccontare il nostro marchio a giovanissimi calciatori, come quelli della Totti Soccer School, che probabilmente non sanno che Umbro è stato il primo marchio della storia del calcio. In quasi 100 anni di storia Umbro ha vestito squadre che hanno vinto tutti i campionati di calcio del mondo, nazionali che hanno vinto Mondiali ed Europei, ha vestito alcuni dei più grandi calciatori della storia, le sue scarpe sono state indossate da palloni d'oro e hanno regalato gol ed emozioni senza tempo. Siamo certi che i vostri ragazzi, da amanti del calcio, non potranno che innamorarsi del marchio Umbro”.

“Il nostro auspicio”, ha aggiunto Pino Magno, amministratore della NewAge, “è che i ragazzi che indosseranno le nostre maglie, le nostre tute e magari anche le nostre scarpe possano intanto divertirsi e poi, magari, coronare il sogno di diventare calciatori professionisti e magari bandiere della propria squadra del cuore, come il loro idolo, Francesco Totti, con l'auspicio di mantenere dentro di sé lo stesso spirito di oggi”.

“Ho molto apprezzato la presenza dei vertici di Umbro Italia e gli interventi di saluto del Ceo Pino Magno e del Cfo Mariagrazia Fortunato, che hanno visitato il nostro impianto sportivo nel pomeriggio e condiviso l’evento sul battello nelle ore successive”, sottolinea Riccardo Totti, Presidente della Totti Soccer School. “A proposito della maglia, motivo predominate dell’evento, mio fratello Francesco ha spiegato, con la sua abituale espressione sorridente, a Luigi Boccia, di sentirsi onorato, perché in 25 anni non aveva mai presentato una maglia. Ritengo questa affermazione una soddisfazione per noi tutti della Totti Soccer School ed una spinta per i giovani atleti che avranno la possibilità di indossarla”.

“Siamo felici di questa partnership”, aggiunge Claudio D’Ulisse, direttore generale della Totti S.S.. "L’abbiamo accolta per i comuni valori, di storie e prestigio e per le tecnologie e la collezione proposta. La serata sulle rive del Tevere, meticolosamente organizzata dal nostro responsabile eventi Rino Finelli, conferma una scelta ponderata, che ho condotto in prima persona, a cautela di una corretta pianificazione delle nostre attività agonistiche e di calcio di base. Con Luigi Boccia, Teamwear e Sponsorship manager di Umbro Italia, ed il nostro presidente, Riccardo Totti, abbiamo curato tutte le fasi di stile che hanno preceduto le maglie ufficiali, che presto saranno in vendita anche online”.

Alla presentazione delle nuove maglie sono intervenuti anche il country manager di Umbro Italia, Francesco Montanaro, e il Teamwear and Sponsorship Manager per l’Italia di Umbro Luigi Boccia.