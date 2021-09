Picerno, aperta la prevendita per la gara contro il Catanzaro

Il Picerno ha reso noto che dalle ore 12.30 di oggi fino alle ore 20 di sabato, è aperta la prevendita dei biglietti per la gara contro il Catanzaro, in programma sabato, alle ore 20.30, stadio “A. Viviani” di Potenza.

SETTORE LOCALI

A Picerno, i biglietti potranno essere acquistati presso il punto vendita autorizzato di Autolinee Caivano, situato in Viale Gramsci (per info, 0971.991715. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30. Il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00)

Tribuna laterale destra e sinistra: 12 € + diritti di prevendita;

Tribuna centrale: 20 € più diritti di prevendita;

Tribuna VIP: 40 € più prevendita;

L’ingresso allo stadio sarà consentito dalle ore 17:30 da Via Viviani.

SETTORE OSPITI (250 biglietti)

Settore unico: 12 € + diritti di prevendita

Il biglietto in prevendita si può acquistare sul circuito Go2.it e nei punti vendita autorizzati, sia in Basilicata che in Calabria.

Si precisa che non sarà possibile acquistare il biglietto al botteghino.

