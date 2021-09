Sono cinque i giocatori squalificati per quanto riguarda il girone A di Serie C, ben tre turni per il nuovo acquisto della Triestina De Luca.

3 giornate

De Luca (Triestina)

1 giornata

Kraja (Lecco), Palmieri (Fiorenzuola), Pellacani (Virtus Verona), Cocco (Seregno)