Oggi la presentazione del Novara FC

Oggi alle 11 presso il castello di Novara si terrà la presentazione della nuova società che parteciperà al prossimo campionato di serie D.

Assieme a Ferranti ci saranno il nuovo tecnico Marco Marchionni, il direttore sportivo Giuseppe Di Bari e il direttore generale Arino; il campionato della quarta serie nazionale inizierà il 19 settembre ma al Novara dovrebbero essere concesse un paio di settimane in più per la preparazione che ricordiamo non è ancora iniziata, prima bisogna assemblare la rosa che prenderà forma nei prossimi giorni.