Dopo aver depositato la documentazione necessaria per l’ottenimento dell’ammissione in sovrannumero al campionato di serie D con annesso pagamento della tassa di euro 300.000, nella giornata di oggi la Casertana FC ha ricevuto formale comunicazione da parte della FIGC di inserimento nell’organico del suddetto campionato per la stagione 2021/22.