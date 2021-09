Picerno, le dichiarazioni di Palo per la gara contro il Catanzaro

Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Picerno Antonio Palo, alla vigilia della partita contro il Catanzaro, valida per la 2^ giornata di campionato.

“Ci aspetta una partita difficilissima, forse con la squadra più forte del girone. Una squadra, il Catanzaro, con grandi giocatori e importanti individualità. Ma come dico sempre noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di mettere in difficoltà chiunque, a prescindere dall’avversario. Sappiamo che sarà difficile, ma dobbiamo mettercela tutta per fare punti e costruire la nostra salvezza”.

“Sono arrivati calciatori importanti, con curriculum importante e grande esperienza. Come tutto il resto della squadra, anche gli ultimi arrivati daranno anima e cuore per questa maglia. Credo nel gruppo, sono certo che come a Vibo, il lavoro di squadra farà la differenza”.

“Rispetto a Vibo Valentia, ci servirà ancora più attenzione e determinazione fino all’ultimo secondo di recupero. In questa categoria bisogna sbagliare pochissimo, chi sbaglia paga a caro prezzo. Attenzione e concentrazione, grinta e cattiveria, fame e voglia di arrivare prima sul pallone: a questa squadra non dovrà mai mancare. Dobbiamo rendere la vita difficile a chi incontriamo e fare punti”.