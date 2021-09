A fare gli onori di casa alla presentazione del nuovo Novara FC il sindaco Alessandro Canelli: “Il Novara Calcio non è morto dopo tutte le vicissitudini di quest’estate, ringrazio chi ha lavorato per il risultato che oggi presentiamo, un ringraziamento particolare all’ingegnere Ferranti, dal mio punto di vista il progetto che ha presentato, anche per il futuro, era il migliore. Si tratta di un taglio drastico con il passato, ricordiamo i meriti di chi ha portato il Novara in serie A dopo tanto tempo ma la spinta di entusiasmo e di voglia verso la squadra e la città si era spenta già da qualche anno. Il messaggio è chiaro e quindi lo ripeto, il Novara Calcio non è morto”.