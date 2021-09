Ferranti: “Fiero di essere il presidente del Novara”

Visibilmente emozionato ed entusiasta il nuovo presidente del Novara Massimo Ferranti: “Sono fiero di essere presidente del Novara, di questa meravigliosa città che fino ad un mese fa non conoscevo. Il motivo della mia scelta? Sono un grande appassionato di calcio, voglio provare nuove emozioni, ho fatto cose importanti nella mia vita ma nessuna mi ha dato la visibilità e il calore che ho provato in questi primi momenti della mia esperienza azzurra; Spero di creare tante iniziative attorno al Novara Calcio, ho già tante idee; avevamo previsto un budget di 1,1 milioni di euro ma siamo già passati a 1,6. Voglio che i ragazzi che comporranno la rosa si integrino il più possibile con la città; ok la nostalgia che sento in qualcuno per quello che è stato fatto ma dobbiamo essere concentrati sulla nuova avventura, la priorità sono i risultati che la squadra otterrà sul campo”.