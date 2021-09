Pro Sesto-Pro Vercelli, Scienza ne convoca 26

Sono 26 i giocatori convocati da mister Scienza per la sfida odierna tra Pro Sesto e Pro Vercelli valevole per la seconda giornata del girone A di Serie C.

Rosa quasi interamente a disposizione per il tecnico ad eccezione di Parodi, problemi di abbondanza quindi dopo gli arrivi in settimana di Vitale e Gatto.

Portieri: Rendic, Tintori

Difensori: Auriletto, Carosso, Clemente, Crialese, Cristini, Iezzi, Macchioni, Masi

Centrocampisti: Awua, Belardinelli, Bruzzaniti, Emmanuello, Erradi, Gatto, Rizzo, Sangiorgi, Secondo, Vitale

Attaccanti: Bunino, Comi, Della Morte, Rolando, Romairone, Silenzi