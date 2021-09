Scienza: “Sono curioso di vedere a che punto siamo”

Prima trasferta stagionale per la Pro Vercelli che sfida la Pro Sesto dopo il successo contro il Lecco, presenta la partita il tecnico Giuseppe Scienza: “Segnale importante che negli ultimi giorni di mercato nessun giocatore importante sia andato via, abbiamo mantenuto l’ossatura della squadra e allo stesso tempo sono arrivati giocatori forti, la squadra è competitiva e ben assortita. Gatto e Vitale sono pronti, li ho trovati già preparati e a disposizione per giocare, non hanno il posto fisso e dobbiamo considerare che ci sono cinque cambi a partita.

Affrontiamo una squadra organizzata come la Pro Sesto, che difende bene e attacca con tanti giocatori, sono in salute e dobbiamo stare molto attenti, sarà un match insidioso; sono curioso di vedere a che punto siamo. Bello ricevere i complimenti di chi ci considera come la favorita del girone ma è il campo che deve parlare, ci sono tante formazioni attrezzate; voliamo basso ma non ci nascondiamo, siamo forti.

Per il match odierno non ho nessuno squalificato o indisponibile, è una bella notizia il fatto che stiamo bene, farò delle scelte in base alla gara; ci sarà spazio per tutti, chi si allena bene metterà sempre in difficoltà il sottoscritto; dobbiamo essere capaci di variare il modulo durante l’anno; i cambi sono un patrimonio, contro il Lecco dopo i cambi abbiamo avuto più voglia di fare ed è stato un bel segnale, stiamo crescendo partita dopo partita ma possiamo fare meglio.

Masi ed Awua sono insostituibili, negli altri ruoli ho più possibilità mentre loro due hanno caratteristiche che non ho in altri giocatori della rosa”.