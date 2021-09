Juve Stabia-Avellino, derby senza favoriti: le quote dei bookmakers

Allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia questa sera si affronteranno la Juve Stabia e l'Avellino, nel match valevole per la 2a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Mezzo passo falso per entrambe nella prima giornata: gialloblu fermati ad Andria, dove Bentivegna ha risposto al gol di Casoli. Bianco verdi che invece hanno rimontato nel finale in casa contro il Campobasso: alla rete di Di Francesco ha risposto D’Angelo a dieci minuti dal termine.

Secondo i bookmakers, sarà un match equilibrato con i padroni di casa che partono leggermente favoriti: infatti, come riportato dal sito di comparazione scommesse Oddschecker, le quote dell'1 si aggirano su quota 2.60, quelle del 2 su quota 2.80 e quelle del pari su quota 2.90.