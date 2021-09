Turris: col Monopoli out Esempio ma Caneo recupera diversi elementi

All’esito della seduta di rifinitura svolta dal gruppo questa mattina allo stadio “Liguori”, sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per la gara di campionato Turris-Monopoli, in programma domenica 5 settembre (ore 17,30).

Rientrano dalla squalifica Franco e Loreto. Prima convocazione per i recuperati Zanoni e Finardi, mentre si ferma Esempio (risentimento al bicipite femorale sinistro), non convocato insieme agli indisponibili Lame e Ghislandi, quest’ultimo ancora impegnato con la Nazionale Under 20.

Segue l’elenco dei 23 calciatori convocati:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Giofré, Finardi, Franco, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello.