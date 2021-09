Il Taranto è pronto a scendere in campo per la seconda giornata del campionato di Serie C. Avversario: il Campobasso. Una trasferta ostica, come del resto tutto il girone C. Giuseppe Laterza ha fatto le sue scelte, ecco la formazione ufficiale:

Chiorra, Tomassini, Ferrara, Zullo, Benassai, Marsili, Longo, Diaby, Giovinco, Saraniti, Versienti