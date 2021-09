Picerno, le parate di Albertazzi fermano il forte Catanzaro sullo 0-0

Bisognava buttare il cuore oltre l'ostacolo per fermare un forte Catanzaro ed è uscito un pari a reti inviolate. Il Picerno coglie un punto contro una delle formazioni più quotate alla vittoria finale e riesce nell'impresa di bloccare i calabresi sullo 0-0 al Viviani. Quattro parate importanti di Albertazzi (Vazquez, Carlini, Cianci e Bombagi su punizione hanno testato le qualità del portiere melandrino). I padroni di casa hanno provato a sbloccare il risultato in tre circostanze: prima con Pitarresi al 42' del primo tempo con Branduani che si salva in angolo e poi ad inizio ripresa tra il 5' e il 12' con Vivacqua in contropiede e ancora con Pitarresi che manda a lato da distanza siderale.