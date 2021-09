A.Borgomanero-Dufour 5-1, i rossoblu passano agli ottavi

Con un netto 5 a 1 l’Accademia Borgomanero bissa il successo 3 a 2 dell’andata e passa agli ottavi della coppa di Eccellenza, un buon test per gli agognini in vista dell’inizio del campionato di domenica prossima. Male i neroverdi che fanno un deciso passo indietro rispetto a sette giorni fa, un primo tempo che deve far riflettere Cesano soprattutto per l’atteggiamento messo in campo dai valsesiani.

Pratica qualificazione archiviata nel primo tempo per l’Accademia Borgomanero Subito una grande occasione per i padroni di casa dopo 120 secondi di gioco, Bocchio salva sulla linea la conclusione a botta sicura di Pagliaro, all’8’ un sinistro sempre di Pagliaro termina fuori, al 18’ l’Accademia passa in vantaggio, errore di Basabe che spiana la strada a Giordani che serve De Bei che è freddo davanti a Carminati ed insacca il gol dell’uno a zero. Passano tre minuti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo Samina di testa trova il raddoppio; i rossoblu dilagano, Bacaloni con una rovesciata colpisce il palo, è il preludio al finale di tempo che vede il tris di Papa su rigore concesso per fallo di Basabe su Poletti, un minuto dopo una conclusione deviata di De Bonis beffa Carminati, poker di reti per gli agognini nella prima frazione.

Ripresa “amichevole” a risultato già acquisito Cesano con tre cambi prova a modificare la sua Dufour che passa dal 4-4-2 al 4-1-4-1, il match si gioca su ritmi bassi e bisogna aspettare il 18’per la prima occasione che sancisce il quinto gol dell’Accademia con Pagliaro che inizia e chiude con la collaborazione di Giordani una bella ripartenza della sua squadra. Potrebbe addirittura uscire la sestina sulla ruota di Borgomanero ma Giordani centra il palo al 29’, sul prosieguo dell’azione miracolo di Carminati su Pagliaro, alla mezzora Modena appena entrato sbaglia una rete piuttosto semplice, c’è tempo per la Dufour per accorciare le distanze con Imoh che trasforma un rigore provocato da Rekkab che atterra Benincasa, per il difensore di casa anche il secondo cartellino giallo che vale la doccia anticipata.

ACCADEMIA BORGOMANERO-DUFOUR VARALLO 5-1

Marcatori: 18’ De Bei (A), 21’ Samina (A), 37’ Papa (A) su rigore, 38’ De Bonis (A), 18’st Pagliaro (A), 39’st Imoh (D) su rigore.

Accademia Borgomanero (4-3-3): Galli; Bressan, Bacaloni (1’st Rekkab), Samina, Pisanello; De Bonis (25’st Modena), Papa, De Bei (17’st Giuliano); Pagliaro (36’st Bonicelli), Giordani, Poletti (21’st Sardo). A disposizione: Albertini, Barbaglia, Grippo, Puskaric. All. Molinaro

Dufour Varallo (4-4-2): Carminati; Avantaggiati, Basabe, Bocchio, Russo; Morgillo, Rovei, Staccotto, Foresto; Imoh, Pavesi. A disposizione: Lancini, Mariani, Valdez, Sagliaschi, Di Biase. All. Cesano

Arbitro: Verdese di Alessandria.

Note: Corner 10-3. Ammoniti Bacaloni, Giuliano, Pagliaro e Rekkab per l’Accademia Borgomanero, Foresto per la Dufour. Spettatori 100ca.