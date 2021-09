Coppa, gli anticipi: la Juventus Domo parte a razzo

Si sono accese le luci delle gare ufficiali sulla stagione 2021-22 con il primo turno di Coppa, che da questa settimana vedrà in campo anche le formazioni di Promozione e Prima categoria oltre a quelle di Eccellenza, giunte già alla gara di ritorno del primo turno che decreta le prime eliminazioni. Diverse formazioni hanno scelto di anticipare al sabato il relativo impegno, regalando la prima serata di "calcio vero" a livello dilettantistico dopo i difficili mesi legati al Covid-19.

Eccellenza Tre le gare in campo in anticipo, a cominciare dall'Accademia Borgomanero che ha deciso di spostare al sabato la gara con la Dufour Varallo al "Margaroli" per liberare lo Stadio all'evento previsto quest'oggi in onore di Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto, i ragazzi che hanno perso la vita in un drammatico incidente nell'autunno scorso. "Un gol per Simonluca", questo il nome della manifestazione che prenderà il via alle 17.00 nella principale struttura cittadina, vedrà in campo gli amici ed ex compagni dei due ragazzi in campo con le casacche di Accademia Borgomanero e Stresa, che a sua volta ha anticipato l'impegno del "Forlano" con il Verbania.

Tornando al campo, tutto facile per gli agognini che hanno travolto i valsesiani di Cesano con un sonoro 5-1 che fa il paio con il successo dell'andata, già colto dai rossoblù sul campo di Roccapietra: partita senza storia, con i novaresi già avanti all'intervallo di quattro reti che hanno reso un'appendice la ripresa prima di consegnare gli ottavi di finale alla compagine di Molinaro. Ottavi in cui l'Accademia Borgomanero troverà anche lo Stresa che, partendo dallo 0-5 del "Pedroli", ha regolato il Verbania anche al ritorno con un gol per tempo, di Bonura e Secci. Qualificazione anche per la Fulgor Valdengo che ribalta la sconfitta interna dell'andata (1-2) vincendo sul campo del Settimo con un perentorio 2-4 che fa volare i biellesi di Peritore al turno successivo.

Promozione Turno di andata per le formazioni di Promozione che scendono in campo per i trentaduesimi di finali organizzati su base territoriale con confronti di andata e ritorno. Anche qui tre le gare giocate per quanto riguarda le compagini di Novara e Vco, con la palma della migliore che va senza dubbio alla Juventus Domo di Italo Morellini, che sfrutta il fattore "Curotti" per portarsi avanti sull'ambizioso Briga con un 3-1 che mette una seria ipoteca per il passaggio del turno dei granata domesi; scoppiettante il primo tempo, chiuso con i padroni di casa in vantaggio grazie alle reti di Cabrini e Pesce ma che Asole, con la rete della bandiera novarese, aveva tenuto aperto in vista della ripresa in cui Trunfio ha completato l'opera per gli ossolani. Sempre in Ossola impegnato anche il Valduggia che ha fatto visita al Vogogna: i gol dell'1-1 finale che lascia aperte tutte le porte in vista del ritorno di Borgosesia porta le firme di due giocatori arrivati nell'ultimo mercato, Medina che ha segnato il vantaggio ospite dopo essere giunto in estate dal Dormelletto a cui ha risposto il 2002 Ingignoli che gli ossolani hanno prelevato dal Verbania. Cade infine il Bulé Bellinzago al cospetto dei biellesi della Chiavazzese, che si impongono per 1-0 grazie alla sfortunata autorete di Simone Negrello che chiude un avvio di stagione in chiaroscuro per la formazione di Palazzi: il risultato è recuperabile per i "tigrotti" novaresi ma serve un cambio di passo per aver ragione di una formazione quadrata com'è apparsa in questo primo sabato settembrino la compagine allenata da Pertel.