Taranto: prima vittoria della stagione firmata Giuseppe Giovinco

Quattro punti in due partite: un inizio che fa ben sperare il tifo rossoblù e mister Laterza. Il Taranto ha vinto la seconda giornata di Serie C, in trasferta al Nuovo Romagnoli contro il Campobasso. A decidere la disputa è stato proprio un nuovo arrivato, Giuseppe Giovinco. Alla vigilia, le due squadre arrivavano con due pareggi ottenuti nella prima di campionato e, dunque, necessitavano di un successo per acquisire consapevolezza ed entusiasmo in questo inizio di stagione. Le prime partite sono sempre insidiose perchè i giocatori ci arrivano dopo un periodo di preparazione e per gli allenatori è sempre complicato trovare la chiave, quella vincente, quella principale per tutte le altre gare della stagione.

Nel corso del primo tempo, sia il Taranto che il Campobasso ci provano ma la partita resta bloccata e molto equilibrata. Saraniti e Giovinco fanno le prime prove di intesa, poi è capitan Marsili a provarci dalla lunga distanza. Liguori prova a rispondere al 19' ma Chiorra si oppone alla grande. Gli ultimi 20' di gara sono tutti dei Lupi, che a più riprese ci provano. Nella ripresa ci sono subito sorprese negative per il Campobasso: al 50' resta in dieci per l'espulsione di Fabriani. Il Taranto insiste e trova la rete del vantaggio poco dopo con Giuseppe Giovinco, titolare dal primo minuto con la casacca degli ionici, che con un colpo di testa mette la freccia e porta avanti i suoi. Nei minuti successivi la squadra di casa ci prova ma il Taranto resiste e ottiene una vittoria importantissima soprattutto per il morale, poiché per la classifica bisognerebbe rimandare ogni tipo di osservazione e giudizio.

La sensazione principale, a freddo, è che questo Taranto sappia giocare a viso aperto, concedendo all'avversario ma con la piena consapevolezza dei propri mezzi. Dai nuovi arrivati sono giunte sensazioni positive con il portiere Chiorra protagonista di alcune parate importanti - sinonimo di concentrazione e lucidità nei momenti che contano - e da Bellocq-Giovinco, la coppia che ha costruito e concretizzato la prima rete in Serie C della stagione. Giuseppe Giovinco non lo conosciamo adesso, è un giocatore d'esperienza, è il profilo che cercava Laterza, adesso sarà importante continuare su questa strada e togliersi tante soddisfazioni.