Taranto, Giuseppe Giovinco: "Bravi nel portare a casa la vittoria"

Bravi e cinici nel portare a casa tre punti importantissimi. Può essere la sintesi perfetta della vittoria a domicilio del Taranto contro il Campobasso. A decidere la gara è stato il nuovo arrivato: Giuseppe Giovinco. Il match winner spiega il goal e le sensazioni principali nel post gara: "Bellocq recupera palla, l'ha messa in mezzo ed io sono riuscito a metterla dentro di testa" ha commentato l'attaccante. "Siamo stati bravi a portare a casa la vittoria e questo conta principalmente" sottolinea Giovinco.

Tuttavia, il lavoro per raggiungere gli obiettivi stagionali è ancora tanto e, dunque, come dichiara lo stesso giocatore rossoblù, nelle prossime settimane ci sarà tanto da lavorare per migliorare giorno dopo giorno e partita dopo partita. La vittoria contro il Campobasso è stata figlia del sacrificio e dell'unione di squadra, perchè dopo il goal di Giovinco, la compagine di casa ha attaccato a pieno organico alla ricerca del goal del pari senza riuscirci per l'atteggiamento compatto degli uomini di Laterza.

Infine, Giuseppe Giovinco parla della sua prestazione personale: "Mi sono messo a disposizione del gruppo, lavoro con la squadra da meno di due settimane. Sto cercando di entrare nella forma giusta il prima possibile". Tanto lavoro anche per Giovinco, ma il suo inizio con la maglia del Taranto è più che positivo.