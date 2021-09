Salernitana, domani la presentazione. Sale l'attesa per Ribery

La. Salernitana ha annunciato che domani lunedì 6 settembre alle ore 16:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ si svolgerà la presentazione della rosa ufficiale 2021/2022 ad eccezione dei calciatori impegnati con le rispettive rappresentative nazionali.

Grandissima attesa per i tifosi granata anche per l'arrivo di Franck Ribery, il cui imminente ingaggio ha riacceso l'entusiasmo in città.

I tifosi potranno accedere allo Stadio ‘Arechi’ gratuitamente fino ad esaurimento dei posti disponibili soltanto previa esibizione del Green Pass e in ottemperanza alle ultime disposizione del D.L. 105 del 23 luglio 2021 che recita: «Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle manifestazioni sportive all’aperto, con le linee guida di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro».