Foggia-Potenza: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Potenza, match valevole per la 2a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Rossoneri che nella prima giornata hanno pareggiato in casa del Monterosi Tuscia per 0-0, stessa sorte per il Potenza che ha bloccato il Bari in casa sul punteggio di 1-1.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FOGGIA: Alastra, Nicoletti, Gallo, Markic, Rocca, Merkaj, Maselli, Sciacca, Martino, Ferrante, Curcio. All. Zeman

POTENZA: Marcone, Zampa, Cargnelutti, Coccia, Sandri, Romero, Ricci, Gigli, Salvemini, Nigro, Maestrelli. All. Gallo

Potrete seguire la DIRETTA TESTUALE del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-potenza/373653.html