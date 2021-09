Coppa, il resoconto: Omegna da sballo, il Cossato ne fa 7

Si tirano le somme dopo la prima domenica di settembre che vale per il turno di Coppa in Eccellenza, Promozione e Prima categoria. E se nella classe regina gli esiti sono già amari per le prime eliminate, sono tante le sorti già segnate dopo i primi novanta minuti anche nelle altre due categorie, con alcune squadre già quasi certe di aver arpionato il passaggio del turno quando ancora all'appello mancano le gare di ritorno o, in caso della Prima, le altre gare di triangolari e quadrangolari.

Eccellenza La vittima "eccellente" del primo turno non può che essere l'Oleggio, che al "Galli" di Baveno cade nella rete tirata da Rampi rimanendo invischiato in uno 0-0 che rende pesantissima la rete dell'andata siglata da Romano, che vale il passaggio del turno per il Città di Baveno nel confronto sicuramente più equilibrato dell'intero primo turno. Sconfitto indolore per l'Aygreville che perde a Settimo Torinese di fronte alla Pro Eureka (1-0) ma può farsi forte del 4-1 dell'andata in Valle d'Aosta che manda avanti i rossoneri valligiani. Tutto facile invece per la Biellese che bissa il successo dell'andata con un uno-due firmato Latta-Canton che schianta il Venaria Reale. Chi rischia grosso ma alla fine può tirare un sospiro di sollievo è il Borgovercelli che perde a Trino (2-0) ma si aggrappa al 3-0 dell'andata per strappare il pass per gli ottavi di finale. Tutto da decidere nel triangolare dove l'Alicese Orizzonti si fa raggiungere nel finale da La Pianese (2-2) mettendo a rischio la qualificazione che ora dovrà necessariamente passare attraverso un successo in casa del Borgaro che guida il raggruppamento.

Promozione C'era curiosità e attesa nel capire quali possono essere realmente le forze in campo in un girone che si prospetta più equilibrato di quanto potesse apparire alla vigilia. A rubare l'occhio nel primo turno sono sicuramente Città di Cossato ed Omegna, proprietarie delle vittorie più larghe. I biellesi di Forzatti sono addirittura dirompenti contro il Sizzano, che incassa sette reti rendendo vano il turno di ritorno che a questo punto diventa mero esercizio di forza; largo anche il successo rossonero con l'immarcescibile Comparoli protagonista nel 4-0 inflitto al Piedimulera con una doppietta, completata dalle reti dell'ex Paganini e di Pezzoni. Bene anche l'Arona che sfrutta una rete dal dischetto di Valsesia per avere ragione del quotato Vigliano (2-1), rimasto in inferiorità numerica nell'ultimo scorcio di gara mentre resta tutto da decidere tra Sparta Novara e Dormelletto dopo l'1-1 del "Patti", con i novaresi a rincorrere (e raggiungere dal dischetto con Petrone) la rete in partenza di Albanese. Infine il derby vercellese, che vede sorridere il Bianzé di Yon capace di imporsi sul campo del Santhià (1-2).

Prima categoria Un discorso a parte merita la Prima categoria in cui ancora vige il regime dei gironi e in cui non tutte le squadre sono schierate alla partenza della competizione. Chi c'è può lanciare i primi segnali come il Trecate, capace di imporsi per 6-1 sull'ostico campo del Comignago grazie ad una batteria d'attaccanti (doppiette per Carfora e Apicella, in rete anche Zoccheddu e Abouzeid) con pochi eguali in categoria. Ora per i ragazzi di Mastromonaco, virtualmente fuori, la trasferta in casa della Sanmartinese che contenderà il passaggio del turno ai biancorossi di Cotta Ramusino. Nel girone 1 pareggio in extremis della Crevolese, che riesce a non farsi superare dall'Ornavassese: l'1-1 porta le firme di Chiarello (53') e Tanzi (94') e rimanda i bianconeri alla sfida interna con il Virtus Villadossola che potrà giocarsi, vincendo, il jolly del doppio risultato con gli ossolani di Chiaravallotti. Pareggio interno anche per il Carpignano che non va oltre l'1-1 con la Biogliese: i biellesi giocheranno così con il Gattinara che ora però intravede la possibilità del colpo grosso per il passaggio di Coppa.