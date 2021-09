Pro Sesto-Pro Vercelli 1-2, Comi ed Emmanuello decisivi per gli ospiti

La Pro Vercelli bissa la vittoria contro il Lecco superando la Pro Sesto e portandosi assieme al Padova in testa al girone A di serie C con sei punti. Cresce anche a livello di prestazione la formazione di Scienza che domina il primo tempo e controlla la gara anche dopo l'uno a due di Grandi.

La cronaca Al 6' Gattoni dalla distanza non inquadra la porta, al 9' Scapuzzi non approfitta di un errore di Awua e calcia male, al 12' la Pro Vercelli passa in vantaggio, assist di Bruzzaniti e colpo di testa di Gianmario Comi, uno a zero per la Pro piemontese. Al 22' ospiti vicino al raddoppio, Del Frate salva su Emmanuello, al 30' Della Morte calcia alto da buona posizione, la formazione di Scienza domina il match e giustamente trova il due a zero al 33' con un altro colpo di testa stavolta di Emmanuello sul secondo assist vincente di Bruzzaniti, prima dell'intervallo vicino al tris Belardinelli, l'estremo di casa è bravo a tenere in partita i suoi.

La Pro Sesto riapre la sfida al 57' con un rigore di Grandi concesso per fallo sullo stesso giocatore di casa, al 62' Emmanuello potrebbe chiuderla ma calcia alto, al 66' Rolando impegna Del Frate in corner, brivido al 69' quando viene annullato un gol alla Pro Sesto per fuorigioco di Lucarelli, il finale non riserva particolari emozioni e la Pro Vercelli può festeggiare la seconda vittoria stagionale.