Accademia, Molinaro: "Bene il primo tempo, ripresa rivedibile"

L'Accademia accede agli ottavi di coppa superando con una "manita" la Dufour Varallo, non si fa prendere troppo dall'entusiasmo il tecnico agognino Giuseppe Molinaro: "Sono abbastanza soddisfatto, dobbiamo fare dei passi in avanti perchè il secondo tempo dimostra che quando non giochiamo sempre con la concentrazione giusta andiamo in difficoltà, non possiamo permetterci dei cali di tensione, dobbiamo sempre essere sul pezzo. Siamo una squadra che ha qualità ma dobbiamo cercare di migliorare, dobbiamo fare le cose fatte bene, sono contento, non mi è piaciuto tantissimo il secondo tempo, potevamo gestire meglio ed evitare di rimanere in dieci. E' presto per darci un obbiettivo reale per la stagione, dobbiamo vedere quanto riusciremo a crescere nei prossimi mesi, evitare gli alti e bassi, quando saremo costanti nelle prestazioni potremmo valutare un obbiettivo plausibile".