Potenza, da stamani fino a venerdì riaperta la campagna abbonamenti

Il Potenza ha riaperto eccezionalmente la campagna abbonamenti della corrente stagione a partire da oggi fino a venerdì, presso la sede societaria di via Nazario Sauro. Gli orari di apertura sono la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. I prezzi sono i seguenti: 145 € per la curva, 210 € per i distinti, 290 € per la tribuna laterale, 440 € per la tribuna centrale e 1000 € per la tribuna vip.

Ufficio Stampa Potenza Calcio